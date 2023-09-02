https://news.day.az/society/1594415.html Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже пятый день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди - ФОТО
Автоколонна с 40 тоннами муки, отправленная из Баку, уже пятый день ожидает на дороге Агдам-Ханкенди - ФОТО
Отправленная из Баку для армянских жителей Карабаха автоколонна с продовольственным грузом уже пятый день находится на дороге Агдам-Ханкенди, передает Day.Az.
Два грузовика с 40 тоннами муки ждут перед постом российских миротворцев на дороге Агдам-Ханкенди.
Сотрудники и волонтеры Азербайджанского общества Красного Полумесяца ночуют в палатках, установленных на территории.
Отметим, что 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом регионе Азербайджана.
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