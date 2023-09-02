В Джалилабаде задержаны наркокурьеры

У задержанных в Джалилабаде наркокурьеров было обнаружено более 13 килограммов различных видов наркотических веществ, передает Day.Az.

Как установило расследование, они получили задание доставить эти наркотики на территорию столицы для дальнейшей реализации.

Как сообщили в Лянкяранской региональной группе пресс-службы МВД, в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела полиции Джалилабадского района, были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотических веществ житель Сальянского района Бахруз Гусейнов и житель Сабирабадского района ранее судимый Джавид Байрамов.

У задержанных было обнаружено и изъято 5 кг 300 гр героина, 8 кг 300 гр марихуаны, а также метамфетамин и 100 таблеток метадона. В ходе расследования, также было установлено, что Б.Гусейнов и Дж.Байрамов были привлечены к наркокурьерству проживающим в Иране наркоторговцем, личность которого устанавливается.

В отношении обоих лиц решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. По данному факту в Джалилабадском РУП проводится расследование.