Порадует ли погода завтра?

3 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью и утром в местами возможны дожди, грозы.

Будет дуть северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 27-32° тепла. Атмосферное давление в пределах нормы составит 760 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80 %, днем - 40-50%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, грозы, местами ливни, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Днем восточный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-23° тепла, днем - 27-32° тепла, в горах ночью - 10-15° тепла, днем - 15-20° тепла.