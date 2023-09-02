https://news.day.az/society/1594576.html В Баку горит частный дом
В Баку горит частный дом
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила предварительная информация о пожаре в частном доме в поселке М.А.Расулзаде в Бинагадинском районе Баку.
Как сообщили Day.Az в МЧС, по вызову были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
В настоящее время проводится работа по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.
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