В Баку горит частный дом

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила предварительная информация о пожаре в частном доме в поселке М.А.Расулзаде в Бинагадинском районе Баку.

Как сообщили Day.Az в МЧС, по вызову были задействованы подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время проводится работа по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.