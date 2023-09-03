Тяжелое ДТП в Гяндже

Установлены личности пострадавших в ДТП сотрудников Гянджинской центральной клинической больницы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, это водитель Шамхал Гурбанов (1995 г.р.) и его ровесник Садигли.

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08:57

В Гяндже в результате столкновения легкового автомобиля с воротами погиб один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате аварии пострадали два человека.

Один из них скончался при госпитализации.

Личности погибшего и пострадавшего уточняются.

Отметим, что находившиеся в легковом автомобиле-сотрудники Гянджинской центральной клинической больницы.

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В Гяндже произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП зарегистрировано на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

Водитель легкового автомобиля "ВАЗ 2107" не справился с управлением и врезался в ворота автобусного парка.

Два человека, находившиеся в легковом автомобиле, получили травмы и были госпитализированы.

По данному факту проводится расследование.