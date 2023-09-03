https://news.day.az/society/1594656.html Сильный дождь в Огузе вызвал ряд последствий - ФОТО
Сильный дождь в Огузе вызвал ряд последствий - ФОТО
Сильный дождь в Огузском районе вызвал ряд последствий.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате уровень воды в реке Карасу повысился, был нанесен ущерб селу Халхал.
Обрушилась часть моста, ведущего к школе, были затоплены дворы. Повреждены несколько электрических столбов.
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