На автомагистрали Алят-Астара «Nissan» врезался в препятствие
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На 105-м км автодороги Алят-Астара произошло ДТП.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения легкового автомобиля марки "Nissan" с препятствием есть пострадавшие.

На месте происшествия работают бригады скорой помощи Джалилабадской центральной районной больницы.

Личности пострадавших устанавливаются.

По факту проводится расследование.