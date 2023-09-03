https://news.day.az/society/1594690.html На автомагистрали Алят-Астара «Nissan» врезался в препятствие - есть пострадавшие - ФОТО
На автомагистрали Алят-Астара «Nissan» врезался в препятствие - есть пострадавшие - ФОТО
На 105-м км автодороги Алят-Астара произошло ДТП.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате столкновения легкового автомобиля марки "Nissan" с препятствием есть пострадавшие.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи Джалилабадской центральной районной больницы.
Личности пострадавших устанавливаются.
По факту проводится расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре