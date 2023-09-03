В двух районах Баку будет ограничено газоснабжение

4 сентября в части Гарадагского и Бинагадинского районов Баку будет приостановлена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".

Отмечается, что в ходе проведения соответствующих ремонтно-монтажных работ будет временно прекращено газоснабжение поселка Сахиль Гарадагского района столицы (полностью), территории под названием "мотодром" в Бинагадинском районе, а также части поселка Биладжары.