https://news.day.az/society/1594693.html В двух районах Баку будет ограничено газоснабжение
В двух районах Баку будет ограничено газоснабжение
4 сентября в части Гарадагского и Бинагадинского районов Баку будет приостановлена подача газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз".
Отмечается, что в ходе проведения соответствующих ремонтно-монтажных работ будет временно прекращено газоснабжение поселка Сахиль Гарадагского района столицы (полностью), территории под названием "мотодром" в Бинагадинском районе, а также части поселка Биладжары.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре