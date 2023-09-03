МЧС о сильном землетрясении в Азербайджане

Пока не поступило никакой информации о каких-либо разрушениях или пострадавших в результате землетрясения в Кюрдамирском районе.

Об этом Day.Az сообщили в МЧС Азербайджана.

Отметим, что произошедшее в Кюрдамирском районе землетрясение ощущалось в Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.

По данным Бюро исследований землетрясений, толчки начались в 20:38 по местному времени. В эпицентре ощущалось до 5,2 баллов, в прилегающих районах - до 3-4.