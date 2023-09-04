В Агсу произошел пожар в горной местности

В Агсуинском районе продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по тушению пожара, произошедшего в горной местности со сложным рельефом.

Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС Азербайджана.

Тушение пожара силами Государственной противопожарной службы министерства осуществляется в основном ручным способом, так как труднопроходимая местность создает препятствия для передвижения пожарной техники.