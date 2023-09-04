https://news.day.az/society/1594733.html В Агсу произошел пожар в горной местности - ВИДЕО
В Агсу произошел пожар в горной местности - ВИДЕО
В Агсуинском районе продолжаются необходимые и неотложные мероприятия по тушению пожара, произошедшего в горной местности со сложным рельефом.
Об этом сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС Азербайджана.
Тушение пожара силами Государственной противопожарной службы министерства осуществляется в основном ручным способом, так как труднопроходимая местность создает препятствия для передвижения пожарной техники.
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