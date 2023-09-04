https://news.day.az/society/1594736.html В Азербайджане произошло еще одно землетрясение
В Азербайджане произошло еще одно землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, землетрясение магнитудой 3 балла было зарегистрировано в 01:19 по местному времени.
Очаг стихии залегал на глубине 52 км в Кюрдамире.
Землетрясение не ощущалось.
Отметим, что вчера в 20:35 в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Землетрясение ощущалось в Агдамском, Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.
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