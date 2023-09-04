В Азербайджане произошло еще одно землетрясение

В Азербайджане произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, землетрясение магнитудой 3 балла было зарегистрировано в 01:19 по местному времени.

Очаг стихии залегал на глубине 52 км в Кюрдамире.

Землетрясение не ощущалось.

Отметим, что вчера в 20:35 в Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,2. Землетрясение ощущалось в Агдамском, Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.