https://news.day.az/society/1594800.html Потушен пожар в горной местности Агсуинского района
Потушен пожар в горной местности Агсуинского района
Пожар в горной местности со сложным рельефом вблизи села Кечдимез Агсуинского района полностью потушен.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.
Работы по тушению пожара проводились в сложных условиях, в основном, вручную. Во время пожара на территории сгорела сухая трава и кустарники.
Помимо сил МЧС пожар тушили и местные жители.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре