Потушен пожар в горной местности Агсуинского района

Пожар в горной местности со сложным рельефом вблизи села Кечдимез Агсуинского района полностью потушен.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Работы по тушению пожара проводились в сложных условиях, в основном, вручную. Во время пожара на территории сгорела сухая трава и кустарники.

Помимо сил МЧС пожар тушили и местные жители.