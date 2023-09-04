Какова вероятность разрушительного землетрясения в Азербайджане? - ОТВЕТ
Вчера в Кюрдамирском районе Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,2. В некоторых домах появились трещины.
Как сообщил в понедельник Trend генеральный директор Республиканского центра сейсмологической службы НАНА Гурбан Етирмишли, зафиксированные землетрясения не носят разрушительный характер, передает Day.Az.
"Дома, в которых появились трещины, старые и построены не по стандартам. Поэтому даже при легких землетрясениях в стенах появляются трещины. Здания, построенные по установленным стандартам, устойчивы даже к 10-балльному землетрясению", - пояснил он.
Етирмишли отметил, что в Азербайджане каждый день происходят слабые землетрясения и это естественный процесс.
"То, что произошло, типично для сейсмогенного региона. В нашей стране в ближайшее время не предвидится разрушительного землетрясения. Только небольшие. Поэтому причин для беспокойства нет", - добавил он.
Отметим, что вчера в 20:38 в Кюрдамирском районе произошло землетрясение магнитудой 5,2. Толчки ощущались в Агдамском, Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре