https://news.day.az/society/1594976.html Статистика заражений коронавирусом за неделю - ФОТО
Статистика заражений коронавирусом за неделю - ФОТО
За прошедшую неделю (28.08.2023-03.09.2023) в Азербайджане выявлено 130 случаев заражения коронавирусом, вылечились 108 человек.
Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, от коронавируса умерли 2 человека.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 832 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 881 человек вылечился, 10 302 скончались, число активных больных - 129.
За минувшую неделю проведено 2 744 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 674 567 тестов.
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