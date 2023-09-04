Статистика заражений коронавирусом за неделю

За прошедшую неделю (28.08.2023-03.09.2023) в Азербайджане выявлено 130 случаев заражения коронавирусом, вылечились 108 человек.

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, от коронавируса умерли 2 человека.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 832 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 881 человек вылечился, 10 302 скончались, число активных больных - 129.

За минувшую неделю проведено 2 744 теста на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 674 567 тестов.