Сколько людей были провакцинированны от коронавируса за неделю?

В Азербайджане с 28 августа по 3 сентября были введены 374 вакцины против коронавируса (COVID-19).

Как сообщили Day.Az в Оперативном штабе при Кабинете Министров, число получивших первую дозу вакцины за неделю составляет 228, вторую дозу получили 39, "бустерную" дозу - 95 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус "бустерной" дозой вакцинировались 12 человек.

Общее число примененных доз вакцин в стране составляет 13 969 301, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 413 402, вторую дозу получили 4 884 353, бустерную дозу - 3 405 147 человек, после сдачи позитивного теста на коронавирус бустерной дозой вакцинировались 266 399 человек.