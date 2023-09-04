После вчерашнего землетрясения движение поездов по графику полностью восстановлено

Сразу после землетрясения, произошедшего в Кюрдамирском районе 3 сентября в 14 км к югу от станции Кюрдамир, ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) провели технический осмотр объектов инфраструктуры на территории, проверили состояние искусственных инженерных сооружений (мостов, тоннелей и т.д.).

Как сообщили Day.Az в понедельник в АЖД, на основании проведенных проверок установлено, что дорожная инфраструктура не пострадала.

"Движение грузовых поездов полностью восстановлено. Пассажирские поезда также курсируют по графику", - говорится в сообщении.

Отметим, что 3 сентября в Азербайджане произошло землетрясение. Землетрясение магнитудой 5,2 было зарегистрировано в 20:35. Очаг залегал на глубине 52 км в Кюрдамире. Землетрясение ощущалось также в Агдамском, Саатлинском, Бейлаганском, Мингячевирском, Ярдымлинском и Габалинском районах.