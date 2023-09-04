В Шамахы пройдет Фестиваль винограда и вина

29 сентября в Шамахы при организации Государственного агентства по туризму и Исполнительной власти Шамахинского района пройдет Фестиваль винограда и вина.

Как сообщает в понедельник Day.Az, целью фестиваля, который продлится три дня, является продвижение местного производства винограда и вина, повышение экспортного потенциала винной продукции, доведение до широкой общественности истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и проделанной работы в этой области.

Отметим, что в дни первого Фестиваля винограда и вина в 2019 году были организованы различные мероприятия, связанные с виноделием - дегустации вин, ярмарки, курсы сомелье с участием местных и международных экспертов, музыкальные программы. Фестиваль с самого первого дня вызвал большой интерес у местных жителей и гостей.

В этом году фестиваль также будет включать в себя различные образовательные и развлекательные мероприятия, связанные с производством винограда и виноделием, а также туристическим потенциалом страны. Территория виноградарского и винодельческого комплекса ООО "Ширван шараблары" в селе Мейсари будет разделена на выставочную, развлекательную, детскую, пикниковую, сувенирную и другие зоны, будут установлены павильоны с винной продукцией и продовольствием. Посетители получат возможность провести дегустацию винной продукции отечественных и зарубежных производителей, приобрести понравившуюся продукцию по самой выгодной - заводской цене, принять участие в мастер-классах, послушать интересные истории винных домов.

Фестиваль предоставит виноделам возможность наладить новые деловые контакты, продвигать свою продукцию среди широкой аудитории. Посетители также станут участниками увлекательной шоу-программы в дни фестиваля. Принять участие в мероприятии можно посредством сайта iTicket.az.

Фестиваль завершится 1 октября.