В Азербайджане не признаны дипломы 67 выпускников зарубежных вузов

За август из 783 обращений по признанию дипломов выпускников зарубежных вузов были приняты положительные решения и вручены соответствующие свидетельства по 716. Обращения 67 человек удовлетворены не были.

Об этом в понедельник сообщили Day.Az в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

60 обращений были отклонены из-за недостаточного для освоения учебного материала времени пребывания на территории государства, в котором проходило обучение, 6 - из-за нестандартного государственного диплома, 1 - по причине отсутствия аккредитации вуза.

По признанию дипломов, полученных в украинских вузах, поступило 333 обращения, в российских - 228, турецких - 78, белорусских - 54, грузинских - 44, других стран - 46 обращений, говорится в сообщении ведомства.

99 представленных дипломов были по юридическим, 74 - финансовым, 72 - экономическим специальностям и т.д.

42% из 261 претендента, принявшего участие в экзамене по профессиональной квалификации, организованном Государственным экзаменационным центром в августе, получили свидетельство об академическом и профессиональном признании, показав успешные результаты на экзамене, в то время как 58% претендентов, не набрав проходной балл, получили только свидетельство об академическом признании.