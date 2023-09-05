Заторы на дорогах Баку
Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:
1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";
2. Проспект Зии Буниятова, от Черметского моста в направлении станции метро "20 Января";
3. Круг "20 Января";
4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;
5. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";
6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;
9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;
10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;
11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.
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