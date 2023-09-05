Заторы на дорогах Баку

Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются заторы:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 января";

2. Проспект Зии Буниятова, от Черметского моста в направлении станции метро "20 Января";

3. Круг "20 Января";

4. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

5. Шоссе Сабунчи - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу";

6. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

7. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

8. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога в направлении центра;

9. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога в направлении центра;

10. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова, в направлении центра;

11. Улица Афияддина Джалилова, в направлении улицы Юсифа Сафарова.