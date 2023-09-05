https://news.day.az/society/1595091.html ДТП с летальным исходом в Губинском районе - ФОТО
ДТП с летальным исходом в Губинском районе - ФОТО
В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az, авария произошла в районе села Нугеди.
Автомобиль марки Hyundai потерял управление и съехал с моста. В результате аварии один человек в машине погиб, 2 человека госпитализированы в Губинскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Расследование продолжается.
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