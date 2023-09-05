ДТП с летальным исходом в Губинском районе

В Губинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как передает Day.Az, авария произошла в районе села Нугеди.

Автомобиль марки Hyundai потерял управление и съехал с моста. В результате аварии один человек в машине погиб, 2 человека госпитализированы в Губинскую центральную районную больницу с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Расследование продолжается.