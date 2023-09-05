Члены семей лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, посетили Шушу

Состоялась поездка в Шушу членов семей лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает в понедельник Карабахское бюро Day.Az, поездка организована Общественным объединением "Семьи пропавших без вести в Карабахе".

В рамках поездки запланировано в том числе посещение массового захоронения, найденного на территории Шушинской тюрьмы.