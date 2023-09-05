https://news.day.az/society/1595193.html Члены семей лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, посетили Шушу - ФОТО
Члены семей лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, посетили Шушу - ФОТО
Состоялась поездка в Шушу членов семей лиц, пропавших без вести во время Первой Карабахской войны.
Как сообщает в понедельник Карабахское бюро Day.Az, поездка организована Общественным объединением "Семьи пропавших без вести в Карабахе".
В рамках поездки запланировано в том числе посещение массового захоронения, найденного на территории Шушинской тюрьмы.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре