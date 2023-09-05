В Баку состоится международный архитектурный конкурс

Состоится шестой Бакинский международный архитектурный конкурс, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, организованный Союзом архитекторов Азербайджана (САА) совместно с министерством культуры Азербайджана при поддержке Международного союза архитекторов, сообщили Day.Az в пресс-службе САА.

Конкурс проводится по 7 номинациям:

А - "Лучший реализованный проект в области архитектуры общественных зданий";

B - "Лучший реализованный проект в области архитектуры жилых зданий";

С - "Лучший реализованный интерьер";

D - "Лучший нереализованный проект";

Е - "Лучший реализованный проект в области ландшафтной архитектуры";

F - "Лучший реализованный проект в области реставрации и реконструкции зданий";

G - "Лучшее издание в области архитектуры".

Конкурс, который проводится с 2013 года раз в два года, входит в число мировых архитектурных конкурсов с самым высоким рейтингом. В состав жюри конкурса входят архитекторы с мировым именем, рекомендованные Международным союзом архитекторов. За последние 10 лет членами жюри были Эльбай Гасымзаде (Азербайджан), Мишель Бармаки (Ливан), Василис Сгутас (Греция), Томас Вонье (США), Хайдер Али (Судан), Патрик Коломбье (Франция), Эса Мохамед (Малайзия), Катерина Жако (Франция), Вити Нсаламби (Ангола), Ин-Сук Чо (Южная Корея), Виктор Леонель (Ангола), Джозеф Куан (Гонконг).

В состав жюри шестого конкурса вошли - Эльбай Гасымзаде (Азербайджан), Дениз Инджедайи (Турция), Кевин Бингем (Южная Африка), Дивья Куш (Индия), Джузеппе Каппочин (Италия), Лео Орельяна (Чили).

Открытие выставки представленных на конкурс работ и пресс-конференция пройдут 4 октября в Международном центре мугама. Заседание жюри запланировано на 4-5 октября, а церемония объявления победителей - на 6 октября.

География проектов, участвующих в конкурсе, охватывает все больше стран на всех континентах мира. На конкурс представлено свыше 200 проектов.

Всего за 2013-2021 годы в конкурсе приняли участие архитекторы из 53 стран мира с более чем 1000 проектами. Победителями становились архитекторы из Азербайджана, Португалии, Франции, США, Словении, Грузии, Японии, России, Марокко, Хорватии, Италии, Бангладеш, Испании, Украины, Германии, Вьетнама, Сингапура, Кыргызстана, Греции, Малайзии, Южной Африки, Египта, Кении, Объединенных Арабских Эмиратов, Мексики, Румынии, Польши, Индии.