Погода резко изменится

С 6 сентября погода в Азербайджане изменится.

Как сообщили во вторник Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 6 сентября до утра 7 сентября ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, порой до 23-25 м/с. Вечером 7 числа в некоторых частях полуострова вероятен дождь.

В районах Азербайджана, начиная с вечера 6 сентября (в северных и западных районах) и до полудня 10 сентября на территории страны ожидается неустойчивая погода с периодическими дождями ливневого характера. В основном в Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском, Верхне-Ширванском, Газах-Гянджинском, Центрально-Аранском, некоторых местах Карабахской и Восточно-Зангезурской зоны осадки будут интенсивными и сильными, возможны грозы, град.

Северо-восточный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с.

Температура воздуха по сравнению с предыдущими днями будет постепенно понижаться на 5-8°.

Водность рек повысится. В реках Катехчай, Шинчай, Курмукчай (протекающих по территории Балакен-Шекинского региона), Гейчай, Гирдыманчай (по территории Огуз-Габалинского региона), Вельвелечай, Гарачай (по территории Губа-Гусарского региона), Асрикчай, Гянджачай, Габыррычай (по территории Дашкесан-Гедабейского и Гянджа-Газахского региона), Горанчай, Гуручай, Кёнделенчай (по территории Карабахского и Восточно-Зангезурского региона) пройдут кратковременные паводки и сели.