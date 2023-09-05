МЧС обратился к населению в связи с ожидаемой погодой

МЧС обратился к населению в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в обращении говорится, что, согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, с вечера 6 сентября по вторую половину 10 числа на территории страны установится нестабильная погода. Будет дуть сильный ветер, местами пройдут проливные дожди, в некоторых горных реках ожидаются кратковременные наводнения и сели, грозы.

В связи с этим МЧС призывает население быть осторожным в такую погоду и соблюдать соответствующие правила безопасности.

Следует держаться на расстоянии от легких конструкций и временных строений, рекламных щитов, электрических столбов, не стоять под высокими деревьями. В ветреную погоду также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.