Граждане Азербайджана смогут онлайн оплатить штрафы за нарушение ПДД в Грузии

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) МВД Азербайджана обратилось к гражданам, посещающим Грузию.

Как сообщили Day.Az в управлении, граждане Азербайджана смогут оплатить административные штрафы, наложенные департаментом патрульной полиции министерства внутренних дел Грузии, посредством сервиса электронных услуг.

"С этой целью на официальном сайте министерства внутренних дел Грузии (https://videos.police.ge), а также пройдя по ссылке https://police.ge/protocol/index.php и введя соответствующие реквизиты для идентификации, можно получить информацию о мерах административного взыскания, примененных в связи с нарушениями правил дорожного движения, и произвести оплату административных штрафов", - отмечается в сообщении.