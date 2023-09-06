Газоснабжение в некоторых районах Баку и страны ограничено

Временно ограничена подача газа в Абшеронский, Хазарский и Газахский районы.

Об этом Day.Az сообщили в Производственном объединении "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, с 10:00 в связи с проведением ремонтных работ до их завершения будет временно остановлена подача газа в поселок Хокмели Абшеронского района.

С 09:00 управление Qaz İxrac начало ремонт на магистральном газопроводе "Забрат - Бузовна - Тюркан", а с 10:00 в связи с установкой газового регулятора на магистральном газопроводе "Эскипара - Газахская ветка" приостановлена подача газа.

На время ремонтно-монтажных работ будет приостановлено газоснабжение поселка Хокмели Абшеронского района (полностью), поселков Мардакян и Шувелан Хазарского района (частично) и Газахского района (частично).