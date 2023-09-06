Вызвать такси через мобильное приложение станет невозможно?

Деятельность компаний, оказывающих услуги такси, будет приостановлена. С 1 октября мобильные приложения в этой сфере будут недоступны.

Соответствующая информация распространилась в социальных сетях.

Подобные утверждения вызвали беспокойство как среди населения, так и среди водителей такси. Однако эксперты считают, что распространяемая информация не соответствует действительности.

Как передает Day.Az, эксперт в области транспорта Эльмеддин Мурадлы сообщил Xəzər Xəbər, что в случае приостановки работы мобильных приложений, связанных с деятельностью такси возникнет большой хаос. Поэтому принятие такого решения невозможно.

Агентство наземного транспорта также отреагировало на распространяемые в соцсетях утверждения. В ведомстве отметили, что данная информация является необоснованной.

"Изменения в законодательстве предполагают ряд нововведений в сфере услуг такси.

К примеру, за осуществление деятельности оператора заказа такси необходимо уплатить госпошлину. Другие нововведения связаны с удостоверением допуска и карты допуска. Удостоверение допуска - вид разрешения, выдаваемого юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, желающим осуществлять деятельность такси. Карта допуска, в свою очередь, предназначена для транспортного средства, задействованного в качестве такси", - говорится в сообщении агентства.

Согласно закону "О государственной пошлине", ее размер за удостоверение допуска составляет 125, а за карту допуска - 25 манатов. Оба документа выдаются сроком на 7 лет.