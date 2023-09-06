https://news.day.az/society/1595436.html Важная новость для пенсионеров
Важная новость для пенсионеров
На 8 сентября запланирована выплата пенсий в городах Баку и Сумгаит, а также Абшеронском районе.
Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты (ГФСЗ) при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики.
Было отмечено, что пенсии лиц, имеющих право на пенсию на льготных условиях, будут выплачиваться и в этом месяце по графику.
Напомним, что августовские пенсии по городам Баку и Сумгаит, а также Абшеронскому району были выплачены 8 августа.
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