https://news.day.az/society/1595451.html Cоздана Карабахская археологическая экспедиция
Cоздана Карабахская археологическая экспедиция
В сентябре текущего года решением президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) была создана Карабахская археологическая экспедиция, постоянно действующая в Институте археологии, этнографии и антропологии.
Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в НАНА.
Отмечается, что экспедиция успешно действует на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре