Cоздана Карабахская археологическая экспедиция

В сентябре текущего года решением президиума Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) была создана Карабахская археологическая экспедиция, постоянно действующая в Институте археологии, этнографии и антропологии.

Как передает в среду Day.Az, об этом сообщили в НАНА.

Отмечается, что экспедиция успешно действует на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.