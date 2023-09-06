Жара отступает

- но какой погоды ждать теперь?

Обнародован прогноз погоды на 7 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, утром и вечером местами возможен переменный дождь, гроза. Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру стихнет.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 24-28° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., относительная влажность воздуха ночью и днем составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами будет дождливо, в отдельных местах пройдут ливневые дожди, грозы, возможен град. Ночью и утром в некоторых районах туман, восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью 19-24°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.