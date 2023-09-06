https://news.day.az/society/1595460.html В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы - ВИДЕО
В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы - ВИДЕО
В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Центра интеллектуального управления транспортом при МВД страны.
В ходе мониторинга, проведенного сотрудниками центра в столице, было зафиксировано, что светофорные столбы на некоторых перекрестках слишком короткие, что создает неудобства для водителей.
В частности, новые L-образные столбы установлены на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Истиглалият, улиц Самеда Вургуна и Ханифы Алескерова, а также улиц Аббасгулу Ага Бакиханова и Джалила Мамедгулузаде.
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