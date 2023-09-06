В Баку на ряде улиц установлены новые светофорные столбы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Центра интеллектуального управления транспортом при МВД страны.

В ходе мониторинга, проведенного сотрудниками центра в столице, было зафиксировано, что светофорные столбы на некоторых перекрестках слишком короткие, что создает неудобства для водителей.

В частности, новые L-образные столбы установлены на пересечении проспекта Азербайджан и улицы Истиглалият, улиц Самеда Вургуна и Ханифы Алескерова, а также улиц Аббасгулу Ага Бакиханова и Джалила Мамедгулузаде.