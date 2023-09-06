Yango объявляет о запуске собственной программы лояльности в Азербайджане - Yango Plus. Эта программа призвана сделать поездки еще более доступными.

С Yango Plus пользователи приложения смогут получать баллы в виде кешбэка после каждого заказа, а затем частично оплачивать ими последующие поездки в любом тарифе. Один балл в программе равен 1 AZN скидки.

Полные условия программы лояльности можно узнать по ссылке: https://yandex.com/legal/yango_termsofuse/

Международный онлайн-сервис Yango запустился в Баку в июле 2022 года. Основное преимущество сервиса - технологии маршрутизации, навигации и алгоритмы, которые обеспечивают пользователям комфортные и в то же время доступные поездки, а водителям помогают снизить время простоя и увеличить количество заказов и заработок.

Присоединяйтесь к Yango и начните копить баллы Plus уже сегодня. Бесплатное приложение Yango доступно для iOS и Android.