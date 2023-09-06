https://news.day.az/society/1595534.html Эмин Амруллаев анонсирует открытие школ на освобожденных территориях
Эмин Амруллаев анонсирует открытие школ на освобожденных территориях
В 2023 году на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана начнут работу 6 общеобразовательных учреждений.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, посвященного новому учебному году.
Министр подчеркнул, что в этих школах будут работать 94 учителя и обучаться 780 учеников.
Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре