Какую среднемесячную зарплату получают учителя?

Стала известна среднемесячная заработная плата учителей в Азербайджане.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, посвященного новому учебному году.

Он сообщил, что на сентябрь 2023 года эта сумма составляет 830 манатов.

"По мере проведения сертификационных экзаменов к окладу учителей будут делаться надбавки, что приведет к увеличению их средней заработной платы. В феврале 2023 года эта цифра составляла 790 манатов", - добавил министр.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.