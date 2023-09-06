https://news.day.az/society/1595547.html Эмин Амруллаев назвал количество школ, нуждающихся в ремонте
Эмин Амруллаев назвал количество школ, нуждающихся в ремонте
На данный момент 654 школы в Азербайджане нуждаются в ремонте или восстановлении.
Как передает в среду Day.Az, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, посвященного новому учебному году.
"За последние годы количество аварийных школ сократилось до 30 процентов. В основном это маленькие школы", - сказал министр.
Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.
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