https://news.day.az/society/1595617.html Ряд памятников включен в состав Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг"
Ряд памятников включен в состав Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг"
Памятники архитектуры странового значения - Албанский храм (1197 год, село Туг) и Красный храм (1000 год, село Туг) включены в состав Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг".
Как сообщает в среду Day.Az, в связи с этим Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Список недвижимых памятников истории и культуры странового значения".
Также включены в состав Государственного историко-архитектурного и природного заповедника "Туг" памятники архитектуры местного значения - храм XIII века (село Туг), храм (1747 год, село Туг) и мост (XVIII век, близ села Туг).
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