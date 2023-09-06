В Азербайджане внесены изменения в перечень документов, представляемых для эксплуатации объектов строительства

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Перечень документов для получения разрешения на эксплуатацию объектов строительства, для которых требуются разрешения на строительство".

Премьер-министр Али Асадов подписал постановление в связи с этим, сообщает в среду Day.Az.

Согласно постановлению, если ряд документов доступен в соответствующем государственном органе через информационную систему электронного правительства, эти документы от заявителя не требуются. В случаях, когда доступ к данным документам через информационную систему электронного правительства невозможен, их представление запрашивается соответствующим государственным органом с согласия заявителя или обеспечивается им самим.

При этом заключение государственной экологической экспертизы на получение разрешения на строительство, связанное с предполагаемой деятельностью, получает орган (учреждение), выдавший разрешение на строительство, в соответствии со статьей 75.3-1 Градостроительного и строительного кодекса.