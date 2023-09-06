В Азербайджане определен порядок забора биоматериала у родственников лиц, пропавших без вести в результате военной агрессии

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Порядок забора биологического материала для проведения анализа дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), его учета, хранения, использования, выдачи и уничтожения".

Как сообщает Day.Az, изменение связано с порядком забора биологического материала у лиц, прошедших обязательную государственную геномную регистрацию.

В частности, изъятие биологического материала у биологических родственников (биологических родителей или супругов с детьми) лиц, числящихся до сих пор пропавшими без вести в результате военной агрессии против Азербайджанской Республики, в том числе в период освобождения территорий от оккупации, будет проводиться сотрудником Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики (далее - Служба государственной безопасности) по решению органов, осуществляющих судебную, оперативно-розыскную деятельность, дознание или следствие. Биологический материал, надлежащим образом изъятый у биологических родственников (биологических родителей или супругов с детьми) лиц, числящихся до сих пор пропавшими без вести в результате военной агрессии против Азербайджанской Республики, в том числе в ходе освобождения территорий от оккупации, а также у неопознанных останков, обнаруженных на территориях, освобожденных от оккупации, и соответствующая информация будут отправлены в Главное военно-медицинское управление Службы государственной безопасности для проведения анализа ДНК, получения профиля ДНК и хранения его в Банке данных ДНК.