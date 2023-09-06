Делегация Международного союза нотариата проинформирована о реформах в судебно-правовой сфере Азербайджана

6 сентября состоялась встреча в Верховном суде Азербайджана с находящейся с визитом в стране делегацией во главе с президентом Комиссии по международному нотариальному сотрудничеству Международного союза нотариата, генеральным уполномоченным по международным отношениям Федеральной нотариальной палаты Германии, почетным нотариусом Ричардом Боком.

Об этом Day.Az сообщили в среду в Верховном суде.

Согласно информации, на встрече заместитель председателя Верховного суда Чингиз Аскеров подробно проинформировал о проводимых под руководством главы государства судебно-правовых реформах, о деятельности Верховного суда, работе по совершенствованию законодательства.

Глава делегации Ричард Бок, в свою очередь, проинформировал о деятельности Международного союза нотариата и высоко оценил проводимые в Азербайджане реформы в судебно-правовой сфере.

На встрече также были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, и перспективы дальнейшего сотрудничества.

Затем члены делегации ознакомились с административным зданием Верховного суда.