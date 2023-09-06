Несчастный случай в Баку
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В Хазарском районе Баку 9-летний ребенок погиб под металлическими воротами.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент зафиксирован в поселке Бузовна.

Сильный порыв ветра свалил на землю ворота частного жилого дома, которые придавили Джалилли Рамиза Тельман оглу 2014 года рождения.

Мальчик скончался от серьезных травм по дороге в больницу.

По факту проводится расследование.