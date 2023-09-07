Возвращение в Физули - это истинное счастье

Я очень рада вернуться в родные края спустя тридцать лет.

Об этом Trend сообщила жительница Физули Севда Халилова, передает Day.Az.

"Когда я покинула Физули, мне было 32 года. За последние 30 лет я испытала много трудностей. Однако у меня была надежда вернуться в родные края. Эта надежда стала реальностью", - сказала она.

Отметим, что сегодня в Физули вернулись 25 семей, а именно 102 человека. Таким образом, обеспечено постоянное проживание 95 семей, или 349 человек в городе Физули.