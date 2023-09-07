Заторы на дорогах Баку
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Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кероглу" (до кольцевой развязки);

3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";

4. Шоссе Сабунчу - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".