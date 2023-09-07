https://news.day.az/society/1595662.html Заторы на дорогах Баку
Заторы на дорогах Баку
Центр интеллектуального управления транспортом МВД обнародовал информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщили Day.Az в центре, на нижеприведенных дорогах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:
1. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Микаила Алиева, от нефтеперерабатывающего завода в направлении станции метро "Кероглу" (до кольцевой развязки);
3. Проспект Гара Гараева, от станции метро "Гара Гараев" в направлении станции метро "Кероглу";
4. Шоссе Сабунчу - Забрат, в направлении станции метро "Кероглу".
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