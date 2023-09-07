Град и нестабильная погода в городе Загатала
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С раннего утра в городе Загатала установилась нестабильная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сильный ветер вызвал перебои в подаче электроэнергии.

Кроме того, град с дождем нанес ущерб сельскому хозяйству в селах Йухары Тала и Мазых, затоплены дворы.

Сообщается, что град повредил крыши домов и автомобили в селе Мазых.