https://news.day.az/society/1595667.html Град и нестабильная погода в городе Загатала - ФОТО
Град и нестабильная погода в городе Загатала - ФОТО
С раннего утра в городе Загатала установилась нестабильная погода.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сильный ветер вызвал перебои в подаче электроэнергии.
Кроме того, град с дождем нанес ущерб сельскому хозяйству в селах Йухары Тала и Мазых, затоплены дворы.
Сообщается, что град повредил крыши домов и автомобили в селе Мазых.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре