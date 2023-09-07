Угнал машину бывшей жены и въехал в магазин

В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, ДТП произошло на улице Гусейнбалы Алиева, 5.

Согласно информации, Гушбар Фейзиева поссорилась со своим бывшим супругом Джейхуном возле станции метро "Мемар Эджеми".

В ходе ссоры Джейхун сел в автомобиль марки "Hyundai", принадлежащий Гушбар, и попытался угнать его.

Автомобиль, потеряв управление, въехал в магазин мобильных аксессуаров, расположенный в подвальном помещении неподалеку.

Водитель скрылся с места происшествия.

Женщина обратилась в полицию.

В связи с разливом топлива на место происшествия были привлечены сотрудники МЧС, а также полицейские.

Владелец пострадавшего магазина заявил о нанесении ущерба в размере около 10 тысяч манатов.