Отремонтированные Фондом Гейдара Алиева школы и детсады сдаются в эксплуатацию

В новом учебном году Фондом Гейдара Алиева будут сданы в эксплуатацию 22 учебных заведения, капитально отремонтированные и восстановленные, а также вновь построенные.

Как сообщает в четверг Day.Az, в преддверии 15 сентября - Дня знаний в столице и регионах страны учителям и учащимся будут предоставлены 19 школ и 3 дошкольных учреждения.

Поскольку здания учебных заведений находились в непригодном для эксплуатации состоянии, Фондом Гейдара Алиева были построены новые здания для 17 средних школ и 2 детских садов, а также капитально отремонтированы здания 3 школ и дошкольных учреждений.

Тем самым Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, оказывает поддержку политике государства в области образования, способствуя воспитанию молодого поколения еще более образованным и получению им качественного образования.

Фонд Гейдара Алиева с первых дней своего существования реализует различные проекты и программы в сфере образования. Основной целью программы фонда "Обновляющемуся Азербайджану - новую школу" является помощь в решении существующих проблем в сфере образования, создание в стране образовательных комплексов, отвечающих современным стандартам, устранение проблем, непосредственно влияющих на уровень обучения. В рамках программы Фонда "Поддержка образованию" образовательным учреждениям предоставляются финансовые ресурсы в целях повышения качества образования.