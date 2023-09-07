В Баку проходит международная конференция "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг"

Впервые в Азербайджане в Центре Гейдара Алиева проводится международная конференция в сфере социальных услуг под названием "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг".

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, мероприятие состоялось по инициативе Агентства "DOST" при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, а также 5-летия создания агентства "DOST".

В конференции принимают участие 50 иностранных и 110 местных гостей, а также 40 международных организаций.