Владанка Андреева отмечает эффективное реформирование соцобеспечения в Азербайджане

Социальное обеспечение доступно для граждан Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева в ходе своего выступления на международной конференции "DOST 2023: единая платформа для предоставления гибких, инновационных и устойчивых услуг".

"Нам необходимо увеличить финансовые и человеческие ресурсы для организации социального обеспечения. Формат единой платформы используется в большинстве стран мира. Платформа DOST предоставляет гибкие услуги гражданам как единая платформа.

Реформы, проведенные в сфере социального обеспечения в последние годы, отражают видение Азербайджаном будущего. Проявлением этого является то, что люди окружены социальными службами", - добавила Андреева.

Отметим, что впервые в Азербайджане в Центре Гейдара Алиева проводится международная конференция в сфере социальных услуг под названием "DOST 2023: единая платформа для гибкого, инновационного и устойчивого предоставления услуг".