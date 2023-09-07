Завершено расследование уголовного дела по факту вооруженного инцидента в гипермаркете в Баку
Завершено расследование уголовного дела, связанного с вооруженным инцидентом в одном из гипермаркетов Баку.
Как передает в четверг Day.Az, информацию об этом распространила Генпрокуратура Азербайджана.
Сообщается, что 4 марта в результате вооруженного налета на гипермаркет, расположенный на территории Хатаинского района столицы, группой лиц, ранее вступивших в сговор, был тяжело ранен Самир Шайдаев. Потерпевший выполнял свои служебные обязанности, размещая денежные средства в банкомате, а охранявший его Руфат Гашимов был убит.
Расследование уголовного дела, возбужденного Следственным управлением Генеральной прокуратуры по факту убийства и кражи крупной суммы денег, завершено.
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