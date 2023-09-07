К 2026 году в Кяльбаджаре предусмотрено восстановить 15 населенных пунктов

На первом этапе строительных работ по восстановлению населенных пунктов в Кяльбаджарском районе, который охватывает 2022-2026 годы, проводятся необходимые работы по утверждению планов строительства сел Зар, Заллар и Яншаг. Заказчиком строительства сел является Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Как передает Day.Az, об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Намиг Гумматов, выступивший на состоявшемся в Кяльбаджаре заседании рабочей группы по вопросам градостроительства.

Он отметил, что в 2023 году в Кяльбаджарском районе планируется проектирование еще семи населенных пунктов (поселка Истису, сел Гамышлы, Чайкенд, Надирханлы, Гылынджлы, Отаглы и Чираг), в 2024 году - четырех сел (Чапли, Кешдак, Далгылынджлы и Иманбинаси). По словам Намига Гумматова, в целом до 2026 года будет восстановлено 15 населенных пунктов, в том числе один город, один поселок и 13 сел.