Великое возвращение в Кяльбаджар - до мая планируется переселить 500 семей
До мая следующего года в Кяльбаджар планируется переселить 500 семей.
Об этом заявил в Кяльбаджаре специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов на заседании рабочей группы Координационного штаба по вопросам градостроительства, сообщает в четверг Day.Az.
Он отметил, что строительные работы для переселения этих семей будут сданы публичным юридическим лицом "Служба восстановления, строительства и управления № 2 в Восточно-Зангезурском экономическом районе".
Отметим, что согласно соответствующему поручению руководителя Координационного штаба, очередное заседание рабочей группы по вопросам градостроительства проходит в городе Кяльбаджар. Это первое заседание рабочей группы по вопросам градостроительства в Восточно-Зангезурском экономическом районе, а также первое в городе Кяльбаджар.
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